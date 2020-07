Sorteggio di Eurocup: girone di ferro per Venezia, la Virtus Bologna pesca Kuban e Andorra

Credit Foto From Official Website

Decisi i gironi di Eurocup, con quattro italiane al via, una per raggruppamento. La Reyer Venezia è nel gruppo più duro con Kazan, Badalona e Partizan, mentre la Virtus Bologna affronterà Kuban, Andorra e Lietkabelis. Brescia trova Malaga, Buducnost e Ulm. Trento pesca Patrasso, Gran Canaria e Lubiana.

L'urna ha stilato i quattro gironi della prima fase di Eurocup, in programma tra il 30 settembre il 16 dicembre 2020, decidendo le avversarie per le italiane ai blocchi di partenza, una per raggruppamento. All'Umana Reyer Venezia tocca, sulla carta, il girone più duro, che vedrà la formazione di coach Walter De Raffaele affrontare squadre con tradizione e obiettivi importanti come Unics Kazan, Partizan Belgrado e Joventut Badalona. In seconda fascia, invece, le new-entry della stagione, JL Bourg e Bahcesehir Istanbul.

Nel Gruppo B, la Germani Brescia dovrà invece vedersela con l'Unicaja Malaga, una vera e propria corazzata a questo livello, più Ratiopharm Ulm e Budcnost Podgorica, entrambe molto solide e fastidiose. La squadra lombarda dovrà necessariamente mettersi alle spalle il Maccabi Rishon Lezion e la matricola Boulogne Metropolitans 92 per accedere alle Top 16.

Gruppo C insidioso anche per la Virtus Segafredo Bologna, chiamata ad arrivare fino in fondo per completare l'opera rimasta sospesa nella scorsa stagione. Attenzione a Lokomotiv Kuban e Morabanc Andorra, le due avversarie più toste, ma anche Lietkabelis Panevezys e AS Monaco (già affrontata nei mesi scorsi) non sono da sottovalutare. Probabile fanalino di coda i Telenet Giants di Anversa, squadra neo-arrivata nel torneo.

Come Brescia, anche la Dolomiti Energia Trento dovrà sgomitare nel Gruppo D per riuscire a strappare un pass per le Top 16. Promitheas Patrasso ed Herbalife Gran Canaria sono le avversarie più dure, il Cedevita Olimpia Lubiana è appena sotto, e la corsa dovrà essere fatta probabilmente su Nanterre 92 e Bursaspor.

