Obiettivo falito per la Segafredo Virtus Bologna che perde gara 3 di semifinale contro l'Unics Kazan, manca l'accesso alla finale di Eurocup, soprattutto vede sfumare la chance di tornare in Eurolega. Non usa troppi giri di parole il patron Massimo Zanetti parlando nell'immediato post partita: "E' un peccato, abbiamo preso il break a inizio terzo quarto. La differenza l'ha fatta che loro da tre segnavano sempre, noi abbiamo sbagliato tanto, anche i tiri liberi. Nello sport si vince e si perde, sarà per il prossimo anno. Ora si pensa ai playoff. Io sono convinto che la nostra squadra sia superiore, forse abbiamo interpretato male la partita, abbiamo sbagliato tanto. Ma sono un uomo di sport, loro hanno giocato meglio ed è giusto così. L'Eurolega si fa aspettare? Vabbè, ci arriveremo un'altra volta. Ora pensiamo ai playoff, anche delle ragazze, ci tengo molto a loro".

Coach Sasha Djordjevic inizia la sua analisi parlando di due aspetti che hanno un po' "penalizzato" Bologna: "A mio parere il non aver giocato le ultime due gare di VTB League ha dato loro più energia. Sfortunatamente eravamo senza un giocatore, Tessitori è risultato positivo al Covid e non ce lo aspettavamo. Avrebbe potuto darci una mano, perchè abbiamo avuto problemi sotto canestro, cosa che di solito non abbiamo". Poi però sottolinea cosa non è andato per la sua Virtus: "Hanno avuto quattro giocatori davvero nella partita, più Canaan che alla fine ha messo un tiro davvero fortunato dopo una buona difesa, credo sia stato quello il tiro della vittoria. Abbiamo combattuto, ma in difesa non siamo stati sufficienti. Se gli avversari segnano 107 punti in una partita come questa vuol dire che non hai fatto un buon lavoro. Hanno tanti tiratori e trattatori di palla, nel quarto periodo hanno fatto giocate semplici ed efficaci. Dobbiamo tenere la testa alta ed essere orgogliosi di come abbiamo giocato questa Eurocup, con sole due sconfitte, anche se abbiamo mancato l'obiettivo di andare in finale e in Eurolega, ed è una grande delusione. Questo è lo sport, dobbiamo tenere duro e andare avanti".

