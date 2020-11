Basket

Basket, Eurocup: 12 punti contro Ulm per Bortolani, classe 2000

Sconfitta pesante per Brescia sul campo di Ulm. L'unica nota lieta è Giordano Bortolani: la guardia classe 2000 in prestito dall'Olimpia Milano chiude con 12 punti, il suo massimo in Eurocup.

00:01:29, 10 Visualizzazioni, un' ora fa