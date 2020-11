Basket

Basket, Eurocup: 29 punti di Teodosic contro il Lokomotiv Kuban

La miglior prova della carriera in Eurocup in un match di livello altissimo. Milos Teodosic segna 29 punti e guida la Virtus Bologna alla vittoria a Krasnodar sul campo del Lokomotiv Kuban, la sfida al vertice del gruppo C che permette alla Segafredo di ipotecare il pass per le Top 16.

00:01:34, 12 Visualizzazioni, 40 minuti fa