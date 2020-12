Umana Reyer Venezia - Bourg-en-Bresse 76-86

Dopo il -28 di 24 ore fa l'Umana Reyer Venezia gioca una partita totalmente diversa anche se purtroppo il risultato finale non cambia: al Taliercio di Mestre è ancora il Bourg-en-Bresse a spuntarla per 86-76 nel recupero del Round 3. Un risultato che fa malissimo ai lagunari che, ancora ridotti ai minimi termine, vedono allontanarsi sensibilmente la qualificazione alle Top 16, pur con ancora due turni e il recupero col Partizan: la squadra di Walter De Raffaele, ora a 2-5 di record, può rammaricarsi per le occasioni perse nel finale col punteggio in bilico dopo aver rimontato da -16 nel secondo periodo. Il top scorer è Austin Daye, 23 punti con 7 rimbalzi, Chappell ne aggiunge 17, gli stessi di un clamoroso Davide Casarin, il classe 2003 che ne mette 13 nel solo primo tempo ed è il protagonista della rimonta prima dell'intervallo: purtroppo il 7 su 25 da tre e le 19 palle perse fanno la differenza. Per Bourg spicca ancora Danilo Andjusic, 27 punti, mentre Kadeem Allen ne aggiunge 19, compresi i canestri dello strappo conclusivo.

EuroCup Davide Casarin decolla e inchioda la schiacciata UN' ORA FA

Davide Casarin decolla e inchioda la schiacciata

La Reyer Venezia parte bene e va avanti 13-10 con 7 punti di Casarin che supera già il suo massimo in Eurocup. La replica di Bourg arriva subito, parziale di 14-2 e vantaggio 24-15, che diventa 29-23 alla prima pausa. Nel secondo quarto l'Umana inizia malissimo, non segna per 4' mentre i francesi piazza un break di 10-0 e volano a +16 sul 39-23. A quel punto si teme vada a finire come la gara di mercoledì e invece Venezia, presa per mano da Chappell, Daye e soprattutto da Casarin, risponde con un break di 11-0 che vale il -5 sul 34-39! All'intervallo è 42-34 per Bourg in virtù di una bomba del solito infermabile Andjusic. Nella ripresa Venezia riesce a dare qualche minuto anche a De Nicolao ma la gara resta a strappi: Bourg scappa nuovamente a +13 (39-52) ma la Reyer si affida al talento di Daye, torna a -5, e al 30' è a -6 sul 60-66 per una bomba di Chappell.

Super partita di Davide Casarin: 17 punti del classe 2003

L'ultimo periodo è una lotta di nervi, Daye firma il -4, poi Casarin schiaccia per il -7 sul 66-73, poi ancora un clamoros Daye griffa 5 punti in fila per il -3, 73-76. A quel punto la Reyer ci crede, purtroppo spreca ben più di un'occasione tra forzature e palle perse, e Bourg chiude il discorso con una bomba e un contropiede di Allen per il +8 che fa calare il sipario sul match. Un vero peccato per Venezia che ha lottato, ci ha creduto, ma alla fine ha pagato la stanchezza e la scarsa lucidità nei momenti chiave. In Eurocup Venezia tornerà in campo martedì 8 dicembre in casa contro Badalona mentre prima avrà l'impegno di campionato contro Trento, sempre al Taliercio domenica alle 17.

Venezia : Casarin 17, Stone, Bramos 6, Daye 23, De Nicolao 5, Vidmar 2, Chappell 17, D’Ercole ne, Possamai ne, Biancotto ne, Fotu 6. All. De Raffaele.

: Casarin 17, Stone, Bramos 6, Daye 23, De Nicolao 5, Vidmar 2, Chappell 17, D’Ercole ne, Possamai ne, Biancotto ne, Fotu 6. All. De Raffaele. Bourg: Allen 19, Benitez, Courby 2, Asceric 3, Pelos 6, Peacock 11, Dary-Sagnes ne, Scrubb 4, Omic 14, Andjusic 27. All. Vucevic.

EuroCup Super partita di Davide Casarin: 17 punti del classe 2003 UN' ORA FA