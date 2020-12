Basket

Basket, Eurocup: Casarin-Possamai-Biancotto, benzina verde per Venezia

La Reyer Venezia è ridotta ai minimi termini e crolla contro Bourg, ma la gara diventa l'occasione per dare spazio ai giovani come Casarin, Possamai e Biancotto che fanno esperienza e mettono i primi punti in Eurocup.

00:01:06, 4 Visualizzazioni, un' ora fa