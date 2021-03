Basket

Basket, Eurocup: Gamble con l'assist "alla Teodosic" per Alibegovic

"A giocare con quelli bravi impari", dice Andrea Meneghin in telecronaca. E pare che Julian Gamble abbia imparato da Teodosic a passare la palla in questo modo per la schiacciata di Alibegovic.

