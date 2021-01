Basket

Basket, Eurocup, highlights: Boulogne-Trento 92-86 d.t.s.

Incredibile k.o. per la Dolomiti Energia Trento nel 3° turno delle Top 16 di EuroCup. La squadra allenata da Nicola Brienza conduce per larghi tratti - e con buoni vantaggi (anche +12) - la sfida contro il Boulogne Metropolitans 92, ma al 40' 2 ingenuità di Kelvin Martin la costringono all'overtime. Nel supplementare non c'è più benzina per i bianconeri, costretti così a incassare il k.o.

00:03:12, 2 Visualizzazioni, 24 minuti fa