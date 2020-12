Basket

Basket Eurocup, highlights: Bourg-Venezia 87-59

Serata da dimenticare per l'Umana Reyer Venezia che crolla 87-59 sotto i colpi del Bourg-en-Bresse nel recupero del Round 8 di Eurocup, la prima di due gare in due giorni consecutivi al Taliercio. La squadra di De Raffaele, formalmente in trasferta, paga le tantissime assenze e non riesce di fatto a tenere il passo dei francesi

