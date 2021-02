Basket

Basket, Eurocup: Highlights: Buducnost Voli Podgorica-Virtus Segafredo Bologna 89-99

La Virtus Segafredo Bologna conquista la qualificazione ai playoff di Eurocup con due turni di anticipo grazie al successo esterno sul Buducnost Podgorica per 99-89, risultato che allunga a 14 la striscia di vittorie consecutive in coppa per le V Nere. Milos Teodosic guida con 26 punti, seguito dai 14 di Kyle Weems, ma Marco Belinelli esce zoppicante alla metà del secondo periodo.

