Basket, Eurocup: Highlights: Cedevita Olimpia Lubiana-Virtus Segafredo Bologna 98-108

La Virtus Bologna mantiene l'imbattibilità in Eurocup passando in overtime sul parquet del Cedevita Olimpia Lubiana per 108-98 e conquista in maniera matematica il primo posto nel girone delle Top 16 con un turno d'anticipo. Kyle Weems domina con 25 punti, seguito dai 16 di Marco Belinelli, autore della tripla del supplementare a due secondi dalla sirena.

00:03:14, 13 Visualizzazioni, un' ora fa