Basket, Eurocup: Highlights: Highlights: Virtus Segafredo Bologna-Cedevita Olimpia Lubiana

La Virtus Bologna apre al meglio le Top 16 di Eurocup superando il Cedevita Olimpia Lubiana per 90-76, risultato buono per infilare l'11a vittoria consecutiva in coppa. Marco Belinelli bagna il suo esordio internazionale con 25 punti, 17 dei quali nel solo primo tempo.

