Basket, Eurocup: Highlights: JL Bourg-en-Bresse - Virtus Segafredo Bologna 87-99

La Virtus Segafredo Bologna mantiene l'imbattibilità in Eurocup imponendosi per 99-87 nella trasferta francese di Bourg-en-Bresse. Vince Hunter sfodera la sua miglior prestazione in coppa della carriera con 23 punti e 11 rimbalzi.

