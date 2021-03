Basket

Basket Eurocup, highlights: Joventut Badalona-Virtus Bologna 78-84

La Segafredo Virtus Bologna è un rullo compressore in Eurocup, vince anche gara 2 per 84-78 sul campo della Joventut Badalona e stacca il pass per la semifinale, conservando un record immacolato, 17 vinte e zero perse. Ora resta da capire chi sarà l'avversaria tra Unics Kazan e Lokomotiv Kuban, al momento sull'1-1.

00:03:03, 26/03/2021 A 20:53