Basket

Basket Eurocup, highlights: Kuban-Virtus Bologna 83-89

La campagna di Russia è un capolavoro per la Segafredo Virtus Bologna che vince 89-83 a Krasnodar nel big match con la Lokomotiv Kuban nel Round 7 di Eurocup, resta imbattuta (6-0) e ipoteca il passaggio alle Top 16. Una prova maiuscola per la squadra di Sasha Djordjevic che fa il colpaccio trascinati da un maestoso Milos Teodosic, 29 punti, al massimo in carriera nel torneo.

00:03:03, 7 Visualizzazioni, 33 minuti fa