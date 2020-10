Basket

Basket EuroCup, highlights: Mornar Bar-Brescia 95-76

Brutto k.o. nel 3° turno di EuroCup per la Germani Brescia, che incassa un pesante passivo sul parquet del Mornar Bar e perde pure T.J. Cline per infortunio muscolare. Difficile trovare qualche individualità da salvare nelle file della Germani, ma sicuramente Bortolani e Sacchetti hanno per lo meno tentato di ridare un senso a una partita che è sembrata chiusa già dopo 120 secondi.

