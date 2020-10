Basket

Basket Eurocup, highlights: Nanterre-Trento 65-71

Non conosce ostacoli, per ora, il cammino di Trento in EuroCup. La squadra allenata da Nicola Brienza espugna il parquet di Nanterre e fa 3/3, centrando così il primato del Gruppo D.

