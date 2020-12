Basket

Basket, Eurocup, Highlights: Umana Reyer Venezia-Partizan Belgrado 59-79

L'Umana Reyer Venezia termina la stagione in Eurocup perdendo contro il Partizan Belgrado per 79-59 una partita senza alcuna rilevanza in classifica. Mitchell Watt guida la formazione orogranata con 21 punti. Decisivo un break micidiale di 0-21 piazzato dal Partizan nella seconda metà del terzo periodo, quando la Reyer aveva toccato anche il +11 (38-27).

00:03:15, 3 Visualizzazioni, 2 ore fa