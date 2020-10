Basket

Basket Eurocup, highlights: Unicaja Malaga-Brescia 86-69

La trasferta era complicata alla vigilia, ma per come si era messa ad un certo punto la partita, resta un pizzico di rammarico per la Germani Brescia che perde 86-69 contro l'Unicaja Malaga al Martin Carpena nel Round 4 del gruppo B di Eurocup. Per la Leonessa è il terzo ko, tutti in trasferta dopo quelli contro Buducnost e Mornar Bar.

