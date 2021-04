Basket

Basket Eurocup, highlights: Unics Kazan-Monaco 83-86

Il Monaco si impone 86-83 in gara 2 sul parquet dell'Unics Kazan, bissa il successo casalingo in gara 1 e vince l'Eurocup. Nel finale in volata decide un gioco da tre punti di JJ O'Brien: il top scorer della partita è Rob Gray, 25 punti, eletto MVP della serie finale. Ai russi non bastano 16 punti e 10 rimbalzi dell'ex brindisino John Brown.

00:03:47, un' ora fa