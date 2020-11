Basket

Basket Eurocup, highlights: Unics Kazan-Venezia 90-87

La prima storica trasferta a Kazan, in Russia, è amara per l'Umana Reyer Venezia che perde 90-87 contro l'Unics nel Round 6 di Eurocup. In una sfida tra due formazioni a 2-2 di record e con una gara da recuperare, la squadra di Walter De Raffaele fa comunque una buona figura e riesce a salvare il doppio confronto visto il +7 dell'andata al Taliercio.

00:03:10, 31 Visualizzazioni, un' ora fa