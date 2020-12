Basket

Basket Eurocup, highlights: Virtus Bologna-Andorra 92-81

Percorso netto in Eurocup per la Segafredo Virtus Bologna che batte anche il Morabanc Andorra nel recupero dell'8a giornata e chiude imbattuta la prima fase, 10 vittorie in 10 gare.

00:02:59, 0 Visualizzazioni, 18 minuti fa