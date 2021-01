Basket

Basket Eurocup, highlights: Virtus Bologna-Buducnost 87-65

Tre su tre nelle Top 16 per la Segafredo Virtus Bologna che supera agevolmente 87-65 il Buducnost e resta imbattuta in Eurocup, considerando anche il 10 su 10 della prima fase. La squadra di Sasha Djordjevic riscatta immediatamente il ko casalingo di sabato scorso in campionato con Brescia e mette un'ipoteca sul passaggio ai quarti di finale.

00:03:03, 4 Visualizzazioni, 23 minuti fa