Basket Eurocup, highlights: Virtus Bologna-Unics Kazan 100-107

Pesante, pesantissima sconfitta per la Segafredo Virtus Bologna che crolla fra le mura amiche della Segafredo Arena in gara 3 delle semifinali contro l'Unics Kazan col punteggio di 107-100 e in un sol colpo vede sfumare la finale di Eurocup contro l'AS Monaco e soprattutto il pass per l'Eurolega 2021-22 da cui manca da 14 anni.

00:03:16, 19 minuti fa