Basket, Eurocup: Highlights: Virtus Segafredo Bologna-Joventut Badalona 80-75

BASKET, EUROCUP - La Virtus mantiene l'imbattibilità in Eurocup (17-0 in stagione) aprendo con un successo la serie dei quarti di finale contro la Joventut Badalona (Marco Belinelli MVP con 24 punti realizzati). Bologna potrà chiudere la serie venerdì se dovesse arrivare un'altra vittoria in gara-2 nella trasferta spagnola.

00:03:04, 14 minuti fa