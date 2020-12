Archiviata la prima fase, con l'Italia che ha perso per strada Umana Reyer Venezia e Germani Brescia, l'Eurocup è pronta ad entrare nel vivo con le Top 16, la seconda fase della competizione che mette in palio un posto per l'Eurolega 2020-21. Ancora in corsa ci sono la Segafredo Virtus Bologna, una delle grandi favorite per il successo finale, a maggior ragione dopo l'innesto di Marco Belinelli, e la Dolomiti Energia Trentino, sorpresa assoluta per l'inizio di prima fase con 6 vittorie consecutive. Ora la competizione sale di colpi: quattro gironi da quattro squadre, dal 12 gennaio al 10 marzo, con le prime due (otto in tutto) che avanzano ai playoff.

La Virtus di Sasha Djordjevic è nel gruppo G con Cedevita Olimpia Lubiana, Bourg en Bresse e Buducnost, l'Aquila di Nicola Brienza è nel girone F con Boulogne Metropolitans, Lokomotiv Kuban e Partizan Belgrado. Gli altri due gironi: E con Badalona, Malaga, Monaco e Nanterre, H con Gran Canaria, Unics Kazan, Mornar Bar e Andorra.

Virtus Bologna: girone e calendario

La Segafredo si presenta alle Top 16 da imbattuta visti i 10 successi in altrettante gare nella prima fase con un margine di 11.6 punti di media. Il girone si presenta ostico ma assolutamente abbordabile per Teodosic e compagni: i francesi del Bourg hanno fatto fuori la Reyer, possono contare sulla fisicità di Alen Omic e sul talento della guardia Kadeem Allen e del tiratore serbo Andjusic, senza dimenticare l'ex varesino Thomas Scrubb, tiratore mancino; i montenegrini del Buducnost hanno Amedeo Della Valle e una truppa di stranieri esperti come Cobbs, Reed e il canadese Ejim, visto a Venezia, più il top scorer Nikola Ivanovic, quasi 18 di media; infine gli sloveni del Cedevita Olimpia Lubiana, formazione imperniata sui giocatori di casa come Jaka Blazic ed Edo Muric, più il talento e l'atletismo degli americani Perry (playmaker velocissimo), Hopkins, Rion Brown e Jones.

R1, 13 gennaio 2020 - ore 18.30: Virtus Segafredo Bologna - Cedevita Olimpija Ljubljana

R2, 20 gennaio 2020 - ore 20.45: Jl Bourg En Bresse - Virtus Segafredo Bologna

R3, 26 gennaio 2020 - ore 20.30: Virtus Segafredo Bologna - Buducnost Voli Podgorica

R4, 3 febbraio 2020 - ore 19.00: Buducnost Voli Podgorica - Virtus Segafredo Bologna

R5, 2 marzo 2020 - ore 18.30: Cedevita Olimpija Ljubljana - Virtus Segafredo Bologna

R6, 9 marzo 2020 - ore 20.30: Virtus Segafredo Bologna - Jl Bourg En Bresse

Aquila Trento: girone e calendario

La Dolomiti Energia Trentino ha chiuso al terzo posto il gruppo D dopo aver iniziato 6-0, e questo comporta aver trovato un girone di Top 16 piuttosto complicato. I francesi del Boulogne hanno vinto a sorpresa il gruppo B, quello di Brescia, ma non vanno sottovalutati visto il talento di Anthony Brown e Archie Goodwin (arrivato al posto di Rob Gray), e del sorprendente Assem Marei; il Partizan Belgrado non è quello di Andrea Trinchieri di un anno fa ma è sempre pericoloso e può vantare un roster ricco di talento e giocatori esperti, come Paige, Miller-McIntyre, Jaramaz e l'ex sassarese Rashawn Thomas; naturale favorita, non solo per vincere il girone ma anche per andare fino in fondo è il Lokomotiv Kuban, battuto due volte solo dalla Virtus nella prima fase. La squadra di Pashutin ha perso per tutta la stagione il lungo Alan Williams, ma può sempre contare su gente esperta come i lituani Kalnietis e Kuzminskas, sul talento di Crawford e Cummings, e sulla fisicità di Hervey.

R1, 13 gennaio 2020 - ore 20.30: Partizan Belgrade - Dolomiti Energia Trentino

R2, 20 gennaio 2020 - ore 20.00: Dolomiti Energia Trentino - Lokomotiv Kuban Krasnodar

R3, 26 gennaio 2020 - ore 20.00: Boulogne Metropolitans 92 - Dolomiti Energia Trentino

R4, 2 febbraio 2020 - ore 20.00: Dolomiti Energia Trentino - Boulogne Metropolitans 92

R5, 3 marzo 2020 - ore 20.00: Dolomiti Energia Trentino - Partizan Belgrade

R6, 10 marzo 2020 - ore 17.30: Lokomotiv Kuban Krasnodar - Dolomiti Energia Trentino

