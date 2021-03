E' dunque l'Unics Kazan l'avversario della Segafredo Virtus Bologna nella semifinale di Eurocup 2020-21, serie al meglio delle tre partite che scatterà martedì 6 aprile alla Virtus Arena dentro la Fiera. La formazione allenata dal greco Dimitris Prifitis ha avuto la meglio nella decisiva gara 3 per 82-78 contro il Lokomotiv Kuban, altra formazione russa battuta per due volte dalla Segafredo nella prima fase: Kazan, che aveva vinto gara 1 in casa e poi perso gara 2 a Krasnodar, si impone in volata grazie al gioco da tre punti di Jordan Morgan e ai liberi finali di Okaro Wahite, lui che ha un passato proprio alla Virtus.

Proprio Morgan e White sono i migliori per l'Unics con 17 punti mentre il top scorer è Jamar Smith, 19; bene anche l'ex brindisino John Brown con 10 punti e 5 rimbalzi mentre stecca clamorosamente la partita la stella Isaiah Canaan, 2 punti con 0 su 15 al tiro, alla prima esperienza in Europa dopo tanta NBA e G-League. Al Lokomotiv non bastano i 22 punti di Hervey e i 19 con 10 rimbalzi dell'ex milanese Kuzminkas. L'Unics torna in semifinale per la prima volta dal 2019 quando perse contro Valencia, poi vincitrice del trofeo: i russi hanno vinto il titolo nel 2011 in finale contro Siviglia nella Final Four al PalaVerde di Treviso.

L'altra semifinale vedrà di fronte invece gli spagnoli di Gran Canaria, che hanno regolato 2-0 il Boulogne Metropolitans, e il Monaco, che supera in gara 3 90-87 il Buducnost di Amedeo Della Valle e conquista la sua prima storica semifinale. La semifinali sono in serie al meglio delle tre partite: gara 1 martedì 6 aprile, gara 2 venerdì 9 e l'eventuale gara 3 mercoledì 14, con la Virtus Bologna e il Monaco che avranno la prima e l'eventuale "bella" in casa.

