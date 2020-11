UNICS Kazan - Umana Reyer Venezia 90-87

A cura di Davide Fumagalli. La prima storica trasferta a Kazan, in Russia, è amara per l'Umana Reyer Venezia che perde 90-87 contro l'Unics nel Round 6 di Eurocup. In una sfida tra due formazioni a 2-2 di record e con una gara da recuperare, la squadra di Walter De Raffaele fa comunque una buona figura al netto dell'assenza di Watt e dei problemi fisici di Mazzola, Daye e Vidmar, e riesce a salvare il doppio confronto visto il +7 dell'andata al Taliercio. Venezia, che era a +9 all'intervallo, paga uno scellerato avvio di ripresa in cui subisce un break di 15-0 ed è costretta ad inseguire i russi, poi nel finale punto a punto decide il canestro a rimbalzo offensivo di John Brown, ex Roma, Treviso e Brindisi: per la Reyer, reduce dal ko casalingo di domenica in casa con la Virtus Bologna, non bastano le ottime prove di Bramos, 23 punti con 6 su 8 da tre, e di Fotu, 22 con un solo errore al tiro, anche se pesano le 17 palle perse e il -12 a rimbalzo (33-21, 14-6 in attacco). L'UnicsKazan riesce a riscattare la sconfitta di settimana scorsa in casa contro Malaga in virtù dei 20 punti con 6 triple di Jamar Smith, dei 17 con 7 assist e 4 recuperi di Canaan, dei 16 del già citato Brown e dei 12 con 10 rimbalzi dell'ex virtussino Okaro White.

Serie A Reyer con Messina: "Finire stagione in modo flessibile" IERI A 11:20

Bramos show, quattro triple nel secondo quarto

L'inizio di gara a Kazan è piacevole, con l'Unics che si affida alle bombe di Smith e Canaan, e Venezia che risponde con un ispirato Fotu e i guizzi di Daye e Mazzola. Poi i russi scappano sul +5 con una schiacciata di Holland e l'ex brindisino Brown ma la Reyer ricuce e al 10' è 21-19. Nel secondo periodo entra in gara Michael Bramos e inizia lo show del greco dell'Ohio: quattro bombe praticamente in fila, una diversa dall'altra, e Umana a +7 sul 33-26! Smith e Canaan tengono a contatto l'Unics, ma poi si mette al lavoro Tonut che segna di fatto 9 punti consecutivi e realizza in penetrazione il 49-40 con cui si torna negli spogliatoi. Come domenica contro la Virtus Bologna però, Venezia rientra malissimo dall'intervallo e in un amen, tra errori e perse, si trova da +9 a -6: l'Unics, con le giocate di Smith, Morgan e Canaan, piazza un break di 15-0 e si porta avanti 55-49, e bisogna attendere 5' per avere un canestro Reyer con una tripla-jolly di Cerella.

La squadra di De Raffaele fatica, finisce anche a -8 (63-55) ma due triple di Bramos la tengono a galla e due canestri del baby Casarin, classe 2003, valgono il -3 al 30', 69-66. Nel quarto periodo Fotu firma anche il nuovo sorpasso sul 72-71 ma Kazan ha le mani sul match e tiene la testa avanti: sull'83-78 firmato da Smith, è Fotu a ricucire con 5 punti in fila per la parità sull'83-83, però lì l'Umana si ferma di nuovo, De Nicolao perde palla, Daye commette un paio di errori al tiro, e così è John Brown a chiudere il discorso segnando a rimbalzo d'attacco l'88-83 a 15" dalla sirena. La girandola finale dei tiri liberi permette almeno alla Reyer di salvare il doppio confronto e di restare in corsa per la qualificazione alle Top 16.

Il guizzo del baby Casarin: canestro allo scadere del terzo quarto

Ora Venezia avrà l'impegno in campionato domenica alle 16.30 al PalaLottomatica contro la Virtus Roma, mentre in Eurocup tornerà in campo mercoledì 11 novembre in casa contro il Partizan Belgrado. Inoltre è stato reso noto che il recupero della sfida contro Bourg en Bresse sarà giovedì 10 dicembre alle 20.30 al Taliercio.

Kazan : Brown 16, Antipov 2, Canaan 17, Zhbanov ne, Wolters 6, White 12, Klimenko 2, Uzinskii, Smith 20, Morgan 11, Holland 4, Kolesnikov. All. Priftis.

: Brown 16, Antipov 2, Canaan 17, Zhbanov ne, Wolters 6, White 12, Klimenko 2, Uzinskii, Smith 20, Morgan 11, Holland 4, Kolesnikov. All. Priftis. Venezia: Casarin 6, Stone, Bramos 23, Tonut 11, Daye 10, De Nicolao, Vidmar 1, Chappell 9, Mazzola 2, D’Ercole ne, Cerella 3, Fotu 22. All. De Raffaele.

* * *

Dolomiti Energia Trentino - Bursaspor

Palla a due alle ore 20

* * *

Serie A La Virtus Bologna sbanca Venezia, vincono Milano e Sassari 01/11/2020 A 22:00