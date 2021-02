Playoff, eccoci qui. Come l'anno scorso, prima che la pandemia spazzasse via tutto. Anzi, meglio dell'anno scorso, perché la Virtus stacca il biglietto con un percorso netto, 14-0, che ricorda tanto quello del Lokomotiv Kuban di tre stagioni fa, autentico schiacciasassi capace di presentarsi alle finali senza sconfitte. Chiaro, la speranza è che l'esito sia poi differente (quel Loko perse contro il Darussafaka...), ma ci sarà tempo e modo per pensarci.