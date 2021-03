Nel 1992, Sasha Djordjevic realizzò una tripla pazzesca che, a una manciata di secondi dalla sirena, permise al Partizan di vincere il suo primo e unico titolo nella storia dell'Eurolega battendo Badalona di un solo punto (71-70) in finale. Ventinove anni dopo, Djordjevic e Badalona si incontrano di nuovo. Oggi, Sasha lo fa da head-coach sulla panchina della Virtus Bologna nei quarti di finale di Eurocup, ma l'obiettivo resta sempre storico ed estremamente ambizioso: sollevare il trofeo e conquistare il pass per tornare a giocare nella massima competizione europea.

Playoff durissimi: Virtus Bologna sul lato di Badalona e Unics Kazan

un tabellone playoff sfalsato, almeno sulla carta: la Virtus, finita sullo stesso lato di Badalona, Lokomotiv Kuban e Unics Kazan (probabilissima avversaria in caso di qualificazione alla semifinale), canterana iper-competitiva diversi elementi con grande esperienza internazionale, e perché Kazan, nonostante qualche alto e basso nel girone iniziale, ha poi trovato un'ottima quadratura del cerchio con una batteria di giocatori extracomunitari di grande qualità (tutti schierabili in Coppa e molti già passati anche per il nostro campionato). L'insieme di incroci e incastri derivanti dai risultati delle Top 16 ha disegnato, almeno sulla carta: la Virtus, finita sullo stesso lato di(probabilissima avversaria in caso di qualificazione alla semifinale), è in un campo minato . Perché Badalona, quest'anno, ha aggiunto alla sua classica linea verdeiper-competitiva diversi elementi con grande esperienza internazionale, e perché Kazan, nonostante qualche alto e basso nel girone iniziale, ha poi trovato un'ottima quadratura del cerchio con una batteria di giocatori extracomunitari di grande qualità (tutti schierabili in Coppa e molti già passati anche per il nostro campionato).

al meglio delle tre gare: doppi turni settimanali proprio come in Eurolega. Forte del miglior record nelle Top 16 (6-0 e ancora imbattuta in stagione per un complessivo 16-0), la Virtus avrà il vantaggio del fattore-campo in ogni serie: la sfida con la Joventut Badalona si aprirà martedì 23 marzo (ore 20.45), proseguirà venerdì 26 con gara-2 in Catalogna e proporrà l'eventuale "bella" mercoledì 31 (tutti i match saranno trasmessi Tutte le serie dei playoff di Eurocup (quarti, semifinali e finale) si giocheranno sarà un calendario impegnativo , che prevede l'inserimento diproprio come in Eurolega. Forte del miglior record nelle Top 16 (e ancora imbattuta in stagione per un complessivo), la Virtus avràin ogni serie: la sfida con la Joventut Badalona si aprirà martedì 23 marzo (ore 20.45), proseguirà venerdì 26 con gara-2 in Catalogna e proporrà l'eventuale "bella" mercoledì 31 (tutti i match saranno trasmessi LIVE su Eurosport Player ).

Esperienza aggiunta al talento dei caterani: i punti di forza di Badalona

Pur avendo conquistato la qualificazione ai playoff nell'ultimo match delle Top 16 grazie al successo decisivo su Nanterre, Badalona si è presentata ai blocchi di partenza come una delle squadre più temibili del torneo. Il club catalano è famoso per possedere una delle cantere migliori al mondo, da sempre fucina di grandi talenti (Ricky Rubio e Rudy Fernandez, per citare gli esempi recenti più noti), e in estate ha condotto una campagna acquisti di qualità, aggiungendo esperienza con gli inserimenti di veterani ben conosciuti sul panorama europeo come Ante Tomic (283 partite disputate in Eurolega con 9.8 punti di media), Pau Ribas (altro "esubero" extra-lusso del Barcellona dopo 165 gare nella massima competizione) e Ferran Bassas, superstar della FIBA Champions League (vinta nel 2017 con Tenerife e grande protagonista della cavalcata dello scorso anno di Burgos, poi campione a settembre alla ripresa dei playoff post-emergenza pandemica, quando però aveva già lasciato la squadra). Sia Ribas che Bassas sono prodotti della cantera della Joventut.

Nenad Dimitrijevic, esterno macedone che abbiamo visto anche recentemente brillare contro l'Italia Xabi Lopez-Arostegui, classica ala piccola grintosa e tuttofare, Conor Morgan, ala tecnica e buon tiratore, Vladimir Brodzianski, stretch-five con ottima mano da fuori, e Simon Birgander, centrone svedese con gran fisico unito a qualità tecniche insospettabili. L'insieme dei fattori produce un basket offensivo godibile e di ottima qualità: Badalona è terza per punti segnati in Eurocup (86.4), seconda per assist (20.1) e seconda per valutazione complessiva (100.8). Aspettiamoci, dunque, una serie combattuta, divertente ed entusiasmante, tutta da godere LIVE su Eurosport Player! Ai veterani si aggiunge, come detto, una pletora di giovani di enorme talento e interesse, a cominciare dall'estro di, esterno macedone che abbiamo visto anche recentemente brillare contro l'Italia nelle partite di qualificazione agli Europei del 2022 . Si aggiugono, classica ala piccola grintosa e tuttofare,ala tecnica e buon tiratore,, stretch-five con ottima mano da fuori, e, centrone svedese con gran fisico unito a qualità tecniche insospettabili. L'insieme dei fattori produce: Badalona è terza per punti segnati in Eurocup (86.4), seconda per assist (20.1) e seconda per valutazione complessiva (100.8). Aspettiamoci, dunque, una serie combattuta, divertente ed entusiasmante, tutta da godere LIVE su Eurosport Player!

