Con il sesto e ultimo turno di Top 16 in archivio, si è delineato il tabellone dei playoff di Eurocup dove le migliori otto squadre si sfideranno in tre turni in serie al meglio delle tre gare per conquistare il titolo e soprattutto il diritto di partecipare all'Eurolega 2021-22. E' il grande obiettivo della Segafredo Virtus Bologna, unica squadra italiana rimasta in corsa dopo la beffarda eliminazione della Dolomiti Energia Trentino, che avrà il vantaggio del fattore campo in tutti i playoff, diritto ottenuto in virtù del miglior record nella seconda fase, 6-0, unica imbattuta (16-0 complessivo per la squadra di Sasha Djordjevic).

I quarti di finale si giocheranno dal 23 al 31 marzo e la Virtus sfiderà i catalani della Joventut Badalona (4-2 di record, 2° nel gruppo E): nello stesso lato di tabellone, e quindi come eventuale semifinalista, la Segafredo avrà la vincente del derby russo tra Unics Kazan (5-1, 1° nel H) e Lokomotiv Kuban Krasnodar (3-3, 2° nel F). Dall'altra parte del tabellone, considerato sulla carta più abbordabile, ci sono il Monaco (5-1, 1° nel E) contro il Buducnost di Amedeo Della Valle (3-3, 2° nel G), e il Boulogne Metropolitans (4-2, 1° nel F) contro l'Herbalife Gran Canaria (3-3, 2° H), passata grazie al successo nell'ultimo match delle Top 16 contro l'Unics Kazan.

Le semifinali si giocheranno dal 6 al 14 aprile mentre la finale, sempre una serie al meglio delle tre gare con gara 1 e l'eventuale gara 3 sul campo di quella col record migliore in Top 16, si disputerà tra il 27 aprile e il 5 maggio.

Va precisato che nell'Eurolega 2021-22 ci va di sicuro la vincitrice del torneo, ma potrebbe qualificarsi anche l'altra squadra finalista: dipende dai risultati di Valencia in Eurolega, se la formazione spagnola, dovesse raggiungere i playoff (al momento è 11esima con un record di 14-14 ma è stata per lungo tempo fra le prime otto), sarebbe automaticamente confermata per la prossima stagione di , "mangiandosi" il posto per la finalista perdente del secondo torneo organizzato da ECA.

