Come prevedibile, la Virtus Bologna supera agilmente l'ostacolo belga del Telenet Giants Anversa e prosegue in maniera intonsa il cammino in Eurocup, mantenendo la vetta del girone C con un record di 9-0. Già sicura del primo posto matematico, Bologna ha possibilità di allargare in maniera enorme le rotazioni in una partita già in ghiaccio all'intervallo lungo, chiuso sul +19 (57-38) grazie a un imponente secondo periodo da 31-17. Amar Alibegovic trascina la formazione di coach Sasha Djordjevic con 16 punti, suo career-high in coppa, cui seguono i 14 di Kyle Weems e gli 11 a testa per la coppia composta da Awudu Abass e Josh Adams. Non servono, ancora una volta, peripezie particolari da parte di Milos Teodosic: il serbo può amministrarsi giocando 21 minuti dalla panchina, con 3 punti, 6 assist e 3 rimbalzi. La Virtus chiuderà la fase a gironi di Eurocup mercoledì 22 dicembre nel recupero dell'ottava giornata contro gli spagnoli del Morabanc Andorra, già qualificati alle Top 16.