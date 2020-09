Lietkabelis Panevezys - Virtus Segafredo Bologna 61-76

Di Davide Fumagalli. No Teodosic, no problema per la Segafredo Virtus Bologna che domina 76-61 in Lituania contro il Lietkabelis ed esordisce al meglio nel girone C di Eurocup. La squadra di Sasha Djordjevic, reduce dal successo casalingo su Cantù in campionato in cui però ha perso il suo leader per un infortunio alla caviglia, impiega un tempo per prendere le misure agli avversari (35-36 alla pausa lunga), poi nella ripresa viene fuori la netta differenza tra le formazioni, il Lietkabelis non segna praticamente mai (3 punti tutti da tiro libero nel terzo qaurto) e i bianconeri scavano il break coi canestri di Abass, Ricci, Weems e Adams, spinti da un vivace Pajola. Nell'ultimo quarto la Virtus tocca anche il +28 (72-44) e poi gestisce fino alla sirena conclusiva: spicca la prova di Awudu Abass, 19 punti, bene anche Alibegovic e Ricci, 12 a testa. Il migliore del Lietkabelis è Kyle Vinales, 12 punti.

La sfida della Cido Arena, la prima stagionale in Eurocup per le due squadre, inizia a rilento per qualche problema al cronometro che dilata i primi tre minuti, poi è il Lietkabelis a "sgabbiare" in modo migliore e ad allungare sull'11-3 coi canestri di un ispirato Vinales. Serve un timeout di Sasha Djordjevic per svegliare i suoi e infatti la Segafredo entra in partita: Alibegovic, Abass, Weems e Tessitori trovano ritmo in attacco, ed è -1 sul 14-13. I padroni di casa però non si fanno impressionare, Normantas e Venskus realizzano il nuovo +8, poi ancora Alibegovic segna sulla sirena la tripla del 24-19 con cui si va alla prima pausa. Nel secondo periodo il match prosegue a strappi e con alti e bassi, la Virtus sorpassa sul 28-26 con 5 punti di filati di Ricci, poi i lituani tornano davanti col solito Vinales per il 35-34 (11 per lui nella prima frazione) ma al 20' i bianconeri sono in vantaggio 36-35 grazie alla volata fino al ferro di Adams. Per la Segafredo netto dominio a rimbalzo, 14 a 8, ci sono ben 12 assist su 16 canestri, ma pesano le 11 palle perse (solo 6 per il Lietkabelis).

Anche nella ripresa si parte con qualche guaio al cronometro, poi i primi 5 minuti passano senza sussulto e col punteggio cristallizzato sul 38-37 per Bologna. Nei secondi 5' minuti cambia tutto perchè la Virtus innesta una marcia in più e spacca la partita, anche per il buon impatto di Pajola: due triple in fila di Abass dall'angolo valgono il +11, poi Ricci e Adams vanno a segno per il 53-37 (break di 15-0). Nel frattempo il Lietkabelis non segna letteralmente mai e al 30' è 53-38, coi lituani che hanno totalizzato la miseria di tre punti, tutti dalla lunetta, nel periodo. Il match è segnato, in avvio di ultimo quarto Abass continua a martellare dall'arco (3 su 3 per lui), Weems va a segno e alla festa partecipa anche Tessitori: il massimo vantaggio è +28 sul 72-44 dopo una tripla di Weems! A quel punto Bologna spegne il motore e i lituani di puro orgoglio risalgono fino al -12 (61-73), ma ormai è tardi ed è Adams a mettere la bomba del definitivo 76-61. La Segafredo domina a rimbalzo, 31 a 20, smazza ben 21 assist ma incappa anche in 19 palle perse; la differenza sta nelle percentuali al tiro, con Bologna che chiude col 61% da due e 8 su 19 da tre, mentre il Lietkaelis si ferma al 39% da due e soprattutto tira 9 su 28 da tre.

La Segafredo tornerà in campo domenica alle 17.30 a Brescia per la seconda giornata di Serie A, poi mercoledì 7 ottobre alle 20.30 avrà il debutto casalingo di Eurocup contro i temibili russi della Lokomotiv Kuban, un big match tra due candidate al successo finale.

Lietkabelis : Vinales 20, Normantas 10, Vaiciunas ne, Maric 8, Lipkevicius 2, Poska ne, Maldunas 5, Venskus 8, Barnies 3, Masiulis 4, Valinskas, Gintvainis 1. All. Canak.

