Basket

Basket, Eurocup: Magata di Marco Belinelli: segna di tabella, in corsa, da 9 metri

Marco Belinelli bagna il suo esordio in Eurocup in maglia Virtus Bologna con una giocata magica: canestro di tabella in transizione da 9 metri cercando il fallo!

00:00:38, 2 Visualizzazioni, 36 minuti fa