Basket, Eurocup: Marco Belinelli segna 21 punti contro il Buducnost

Tutto facile per la Virtus Bologna contro il Buducnost e Marco Belinelli sfodera un'altra prova convicente, a conferma che pian piano sta entrando nei meccanismi. Per l'ex Spurs ci sono 21 punti con 3 su 6 da due e 3 su 5 da tre in soli 21 minuti.

