Basket, Eurocup: Marco Belinelli segna 33 punti in gara 2 a Kazan

Non è bastato una maestoso Marco Belinelli alla Virtus Bologna per sbancare Kazan e vincere gara 2 con l'Unics. L'ex giocatore degli Spurs in NBA ha firmato 33 punti con 5 triple, la sua miglior gara in maglia Segafredo.

00:02:24, un' ora fa