Dopo un filotto di 6 successi consecutivi, arriva il 1° stop in EuroCup per la Dolomiti Energia Trento. I bianconeri di coach Nicola Brienza cadono tra le mura della Gran Canaria Arena, più per stanchezza e mancanza di energie che non per qualità del gioco offerto dai padroni di casa. A riprova di ciò, un dato su tutti: Trento tenta 58 tiri da 2 (4 in più di tutti i tentativi dell’Herbalife), realizzandone però solo 19 (33%) e sbagliando appoggi comodi al tabellone. JaCorey Williams, dopo 19 presenze consecutive, è costretto a saltare la sfida a causa di un infortunio rimediato nel precedente turno di EuroCup. Coach Brienza lancia così Maximilian Ladurner in quintetto, ma il giovanissimo centro bianconero sembra soffrire un po’ la fisicità del pari-ruolo avversario, Khalifa Diop (classe 2002), e così a metà 1° quarto la Dolomiti Energia è sotto di 7 lunghezze (10-3). Gli ospiti trovano però due mini-break (0-4 e 0-6), il secondo propiziato dalle bombe degli esterni, e riescono anche ad andare più volte in vantaggio, salvo poi pagare i 3 prematuri falli personali di Victor Sanders. Al 10’ di gara è comunque parità (17-17), punteggio caratterizzato ovviamente dalle pessime percentuali da 3 di Gran Canaria (2/8) e quelle da 2 dei bianconeri (4/13). La difesa della Dolomiti Energia comincia a lavorare molto bene sulle linee di passaggio avversarie e forza 3 perse nei primi 4 possessi di Gran Canaria. John Shurna diventa il principale e unico terminale offensivo dei padroni di casa, piazzando 5 punti consecutivi e tenendo avanti i suoi nel punteggio (22-21 al 14’). Trento continua a faticare molto in attacco, costruendo peraltro buoni tiri che però incredibilmente sbaglia, e smuovendo il punteggio quasi unicamente a cronometro fermo. L’Herbalife non fa certamente meglio (4/15 solamente da 3), ma riesce però a chiudere la prima metà di gara con un parziale di 5-0 e così all’intervallo il divario è pressoché minimo (33-29). Incredibili le percentuali della formazione di coach Brienza (7/28 da 2 e 2/10 da 3), con Luke Maye unico giocatore totalmente “dentro al match” (8 punti e 10 rimbalzi).