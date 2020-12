Basket

Basket, Eurocup: super partita di Davide Casarin, 17 punti

Prestazione da urlo per il classe 2003 Davide Casarin che realizza 17 punti contro il Bourg, ovviamente massimo in carriera in Eurocup: per il talentino della Reyer Venezia sono 13 nel solo primo tempo.

