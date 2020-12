Bahçesehir - Umana Reyer Venezia 108-74

A cura di Davide Fumagalli. La crisi dell'Umana Reyer Venezia prosegue e ad Istanbul contro il Bahçesehir nel Round 10 di Eurocup arriva un'altra brutta sconfitta, 108-74, la quinta in fila nel girone A e la settima consecutiva considerando anche il campionato (sarebbero 9 ko se si esclude il successo con Roma). La formazione di Walter De Raffaele, sempre senza Watt e Mazzola, non riesce a centrare la prima vittoria in trasferta ma si arrende al Bahçesehir, già eliminato dalla corsa alle Top 16 come gli orogranata ma con la consolazione di trovare il primo risultato positivo fra le mura amiche. La Reyer resiste per quasi un tempo, poi prima dell'intervallo subisce il primo scossone dei turchi (54-43 al 20') e nella ripresa i padroni di casa dilagano toccando addirittura il +35: i migliori sono Tonut e Fotu con 21 punti, più i 12 di De Nicolao e gli 11 di Stone. Per il Bahçesehir è una serata clamorosa, col 53% al tiro da due, 15 su 23 dall'arco e 19 su 25 ai liberi (5 su 8 per Venezia), più 30 assist: brillano Jamal Jones, 26 punti, ed Erick Green, 21, bene anche Thomas Robinson con 16.

A Istanbul la Reyer Venezia parte bene e si porta sull'11-9 con le triple di Stone e Tonut, il Bahçesehir non ci mette troppo a rispondere, poi alla fine del primo quarto è 21-19 Umana col canestro a fil di sirena di un ispirato Tonut. Il secondo periodo ricalca il primo, con alto punteggio e percentuali molto elevate: i turchi provano la fuga grazie a Jones, immarcabile, e arrivano a +9 sul 36-27, Tonut però risponde con tre bombe praticamente consecutive per il nuovo -3, ma il Bahçesehir ne ha di più e dà un'altra sgasata con Robinson e le triple di Green e ancora Jones per il 54-43 dell'intervallo. Al ritorno sul parquet dopo la pausa negli spogliatoi le percentuali dei turchi si fanno ancora più torride, Akpinar, Jones e Green crivellano la retina e in un amen il punteggio dice +22 (77-55), che diventa 84-58 al 30'. Venezia non ha modo di arginare l'attacco del Bahçesehir, in serata di grazia, così nel quarto periodo sprofonda fino al -35 sul 100-65. Nel finale i due allenatori danno spazio alle seconde linee e al suono della sirena è 108-74 per i padroni di casa che riescono finalmente a conquistare un successo sul parquet amico.

Per l'Umana Reyer un'altra serata europea da incubo: domenica Venezia tornerà in campo in casa alle 18 per la gara di Serie A contro Varese mentre in Eurocup avrà ancora il recupero contro il Partizan Belgrado, martedì 29 dicembre al Taliercio.

Bahçesehir : J. Jones 26, Yuceoral, Akpinar 11, Robinson 16, Ozdemir, Green 21, Kilicli ne, Yilmaz A. 2, Akyazili 9, Owens 4, Aldridge 6, Yilmaz E. 13. All. Ernak.

: J. Jones 26, Yuceoral, Akpinar 11, Robinson 16, Ozdemir, Green 21, Kilicli ne, Yilmaz A. 2, Akyazili 9, Owens 4, Aldridge 6, Yilmaz E. 13. All. Ernak. Venezia: Casarin 1, Stone 11, Bramos 2, Tonut 21, Daye 4, De Nicolao 12, Vidmar, Chappell, D'Ercole, Possamai 2, Biancotto, Fotu 21. All. De Raffaele.

Boulogne Metropolitans 92 – Germani Brescia 86-81

Di Marco Arcari. Si chiude con un k.o. il cammino europeo della Germani Brescia, che cade anche sul parquet del Boulogne Metropolitans 92, sotto i colpi, specie a rimbalzo, di Assem Marei (24 punti e 15 rimbalzi, di cui 10 offensivi). Per il club transalpino la certezza di chiudere almeno al 2° posto il Gruppo B, con velleità anche di primato in base a che risultato maturerà domani nella gara tra Malaga e Ulm. Non è un buon inizio quello della Germani, che soffre a rimbalzo e paga troppi turnovers in fase di possesso (10-4 al 4’). T.J. Cline è il principale punto di riferimento dell’attacco ospite, almeno fino all’ingresso sul parquet di Giordano Bortolani. La squadra allenata da Maurizio Buscaglia continua però a sprecare possessi (5 turnovers nel 1° quarto) e a soffrire il gran lavoro a rimbalzo offensivo di Marei, ma riesce comunque a chiudere la frazione a ridosso dei padroni di casa (22-21) grazie al 75% (9/12) al tiro. Marei continua a risultare rebus insolvibile nel pitturato bresciano, mentre Archie Goodwin diventa una spina nel fianco inattesa per la difesa ospite. La formazione di Jure Zdovc costruisce triple con metri di spazio, piazza un 8-0 e vola sul 40-32 a 3’ dalla fine del 1° tempo. Le palle perse (3 consecutive) cominciano a limitare anche l’attacco del Boulogne e così Brescia, trascinata da Cline (11 nel 2° quarto, 16 a metà gara), ritorna a stretto contatto (44-41) al 20’.

Le palle perse caratterizzano anche l’inizio di ripresa della Germani, che incassa un altro parziale (6-0) con Kenny Chery protagonista in negativo. Marei sotto canestro continua a banchettare, ma le triple degli esterni e lo show offensivo di Brian Sacchetti rimettono avanti gli ospiti (54-55) al 28’ di gioco. Quando non sono i turnovers a limitare e frammentare il gioco di Brescia, tocca ai falli, che concedono troppi viaggi in lunetta ai padroni di casa. Bonus di squadra esaurito al 34’, David Moss out per 5 falli e -4 (70-66). Il duello a distanza tra Marei e Cline ravviva una sfida avara di spettacolo e caratterizzata da troppi errori difensivi della squadra di coach Buscaglia. Goodwin pensa al resto, piazzando qualche giocata da highlights e spezzando definitivamente le resistenze bresciane. Cline miglior marcatore dell’incontro (26, con 11/15 dal campo), Chery autore invece di 13 punti e 6 assist, ma anche di una prova in chiaroscuro.

Boulogne : Konate 7, Michineau 11, Roos 2, Sako, Pinault 8, Goodwin 19, Brown 9, Ginat 2, Marei 24, Halilovic 4. All. Zdovc.

: Konate 7, Michineau 11, Roos 2, Sako, Pinault 8, Goodwin 19, Brown 9, Ginat 2, Marei 24, Halilovic 4. All. Zdovc. Brescia: Cline 26, Vitali 2, Parrillo 3, Chery 13, Bortolani 7, Ristic 4, Crawford 9, Burns n.e., Kalinoski 8, Moss 2, Sacchetti 5, Ancellotti 2. All. Buscaglia.

