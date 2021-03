Vogliamo riportare questo titolo a Bologna. L'anno scorso non siamo riusciti a finire il lavoro

Segafredo Virtus Bologna. Sì perchè Vince Hunter è protagonista di un crescendo rossiniano in questa stagione, una salita impetuosa che sta toccando picchi importanti nel momento chiave dell'annata dei bianconeri, con le Top 16 e i playoff di Eurocup nel vivo. L'ex giocatore dell'AEK Atene è stato semplicemente devastante nella Virtus e la prima per l'Italia da Reggio Emilia nel 2017. Parole da grande giocatore, da leader di questa. Sì perchèè protagonista di un crescendo rossiniano in questa stagione, una salita impetuosa che sta toccando picchi importanti nel momento chiave dell'annata dei bianconeri, cone idinel vivo. L'ex giocatore dell'è stato semplicemente devastante nella gara 2 vinta sul campo della Joventut Badalona , quella che ha consegnato il pass per la semifinale, la prima in assoluto nella storia dellae la prima per l'Italia da Reggio Emilia nel 2017.

Nel post partita il 26enne americano ha parlato chiaro: "È stata una grande vittoria per noi, noi sapevano che non sarebbe stata facile qualunque fosse il punteggio. Eravamo preparati per gli alti e bassi e ci aspettavamo che succedesse, ma quando è arrivato il momento chiave siamo riusciti a fare un passo avanti".

Decisivo nel finale: leader come Markovic e Teodosic

Coach Sasha Djordjevic l'ha tenuto in campo per "appena" 15 minuti ma Vince ha risposto al meglio, con 18 punti, 5 rimbalzi, un assist, un recupero e un PIR di 16, il più alto in casa Virtus. Da sottolineare il peso di alcuni canestri e di alcune giocate di Hunter, arrivate nel finale e della stessa importanza di Markovic e Teodosic, a maggior ragione in una serata in cui Marco Belinelli è stato sostanzialmente impalpabile.

Infatti la Virtus è andata da Hunter nel momento più difficile, quando nel quarto periodo Badalona ha completato la rimonta da -23 e non sapeva come riaccendere il motore: Vince ha segnato il canestro del 71-69 attaccando il canestro dal palleggio partendo dalla lunetta, si è conquistato e ha segnato i liberi del 73-72, e poi ha completato l'opera con una gran schiacciata a rimbalzo d'attacco per il 78-75 seguita dalla difesa sulla penetrazione di Ribas che ha permesso a Bologna di riconquistare il possesso e chiudere il discorso con la tripla di Teodosic.

Un Hunter così responsabilizzato e tanto bravo a rispondere presente nei momenti decisivi, è una notizia tanto bella quanto inaspettata in casa bolognese, soprattutto in una fase della stagione in cui i due trascinatori Markovic e Teodosic stanno accusando un po' di stanchezza, e Belinelli sta patendo qualche guaio fisico di troppo.

Top 16 e playoff: crescita esponenziale

Gare Minuti Punti Rimbalzi Stoppate PIR Regular season 10 13 6.8 2.9 0.4 8.5 Top 16 6 22 13.3 7.2 1.2 20.7 Playoff 2 17 13.5 4.5 0 12.5

Il nativo di Detroit, prodotto di Texas-El Paso University, ha praticamente raddoppiato i suoi numeri passando da regular season alle Top 16, dove è stato eletto MVP, segno che è uno che ha nelle sue corde la capacità di cambiare marcia quando si alza il livello della competizione. Hunter non è nuovo a farsi notare nelle competizioni continentale considerando che nel 2018 è stato protagonista della vittoria della Basketball Champions League con l'AEK Atene, e poi l'anno successivo è stato capocannoniere e inserito nel quintetto ideale della BCL, senza dimenticare la vittoria dell'Intercontinentale 2019.

Questo dimostra che Vince ha tutto per essere un giocatore "che sposta", non solo a livello di Eurocup ma anche, in prospettiva, guardando all'Eurolega. Non sono molti i lunghi con la fisicità e l'atletismo di Hunter, che ha anche range tiro da tre punti e che in difesa si fa sentire tanto, per la capacità di proteggere il ferro con la sua verticalità e per la mobilità che gli permette persino di cambiare e prendere i piccoli avversari, dote imprescindibile per coprire le lacune di Teodosic e soci.

Highlights: Joventut Badalona-Virtus Bologna 78-84

