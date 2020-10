Niente trasferta alle Canarie per la Dolomiti Energia Trentino : è ufficialmente rinviata la sfida del Round 5 di Eurocup fra l'Herbalife e l'Aquila di Nicola Brienza a causa delle diverse positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra . Come annunciato dalla stessa Eurocup, il club del presidente Luigi Longhi "ha richiesto la sospensione della partita per più casi positivi al COVID-19 che non consentono alla squadra di avere un minimo di otto giocatori in Lista Autorizzazioni idonei a giocare".

Sempre per questioni legate al Coronavirus, Eurocup ha annunciato che altre due sfide sono state rinviate, entrambe del gruppo D, quello di Trento: si tratta di Nanterre '92 contro Frutti Extra Bursaspor, in programma stasera martedì 27 ottobre in Francia, e di Cedevita Olimpija Lubiana contro Promitheas Patrasso, in calendario per domani, mercoledì 28 ottobre in Slovenia. Nei prossimi giorni verranno comunicate le date dei recuperi delle tre partite in accordo tra Euroleaue e i singoli club.