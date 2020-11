Dolomiti Energia Trento - Nanterre 92 102-104 d.2.t.s

2° k.o. consecutivo in EuroCup per Dolomiti Energia Trento, che cade tra le mura amiche della BLM Group Arena dopo una sfida spettacolare, ad alto punteggio e caratterizzata da 2 overtime. Con JaCorey Williams ancora a referto ma mai impiegato - speriamo anche per precauzione e completo recupero dall'infortunio - coach Brienza dà ancora fiducia al giovanissimo (classe 2001), Maximilian Ladurner, lanciandolo in quintetto. Ovviamente le differenti motivazioni giustificano rendimenti diversi. Trento, già certa della qualificazione alle Top 16, onora comunque al meglio l'impegno, ma Nanterre deve vincere e, nonostante le palle perse, chiude avanti il 1° quarto (15-17). Nella frazione successiva gli ospiti riescono ad allungare fino al +6 in diverse occasioni, ma Kelvin Martin e Victor Sanders salgono in cattedra, in quello che sembra essere il momento di maggior difficoltà della Dolomiti Energia (25-24 al 14' di gioco). Equilibri che rimangono invariati fino alla fine del 1° tempo (37-37), nonostante la coppia Gary Brown-Jeremy Morgan tenti di assaltare (spesso con successo) costantemente il ferro avversario.

Nella ripresa Trento tenta subito un altro mini-allungo, propiziato ancora da Martin e Sanders, con quest'ultimo autore dei 5 punti consecutivi che fruttano il +8 (53-45) a 3' dal termine del 3° quarto. Alpha Kaba continua però a spadroneggiare a rimbalzo offensivo, mentre Isaiah Cordinier prosegue nella sua perfezione balistica da 2 punti. Sono però le triple a rilanciare nuovamente la squadra di coach Donnadieu, fissando così il 58-55 su cui si conclude la frazione. Negli ultimi 10' dei tempi regolamentari, la squadra allenata da Nicola Brienza prova un altro allungo, risponde colpo su colpo agli avversari, specie con Toto Forray e coi tiri liberi. Nel finale di quarto Cordinier spara però la bomba della parità (75-75 a 7'' dalla sirena), che forza il consecutivo overtime. Sanders si estromette dal supplementare con 2 falli nel volgere di 3 possessi, mentre Browne diventa il go-to-guy dell'Aquila, intenzionato a tutti i costi a centrare la vittoria. Nanterre risponde però coi liberi degli esterni. Luca Conti diventa protagonista inatteso con 5 punti in fila (87-83 al 44') che sembrano suggellare il successo dei bianconeri, ma così non è. Chris Warren piazza il gioco da 3 punti che sostanzialmente vale altri 5' di gara (89-89).

: Martin 15, Jovanovic n.e., Pascolo, Conti 5, Browne 30, Forray 6, Sanders 16, Mezzanotte, Morgan 26, Williams n.e., Ladurner 4, Lechthaler n.e. All. Buscaglia. Nanterre: Berhanemeskel 4, Fortas, Fevrier 5, Bouquet, Cordinier 24, Kaba 21, Conklin 7, Wembanyama, Stone 14, Warren 29. All. Donnadieu.

Germani Brescia - Mornar Bar 77-75

E venne finalmente il giorno! Dopo oltre un mese e 7 k.o. consecutivi, tra LBA ed EuroCup, la Germani Brescia riassapora il successo, battendo il Mornar Bar. La vittoria matura nel modo più bello, per un tifoso, dal momento che ci vuole una stoppata irregolare di Taylor Smith su Christian Burns, a 12’’ dalla sirena dei tempi regolamentari, per spezzare l’equilibrio e lanciare Brescia al 2° successo europeo. Rimangono così intatte le speranze di qualificazione alle Top 16, ma sarà fondamentale il recupero di venerdì prossimo (20 novembre), sempre al PalaLeonessa A2A, contro il Buducnost. Parte meglio il Mornar Bar, capace di rifilare subito uno 0-5 ai biancoblu. Sempre un film già tristemente visto nelle ultime uscite, quello del parzialone incassato. E invece stavolta la squadra di coach Esposito reagisce: 11-0 di contro-break, coronato da una grande giocata difensiva di Kenny Chery che lancia Drew Crawford alla schiacciata in solitaria (17-10 al 7’). Gli ospiti tentano subito il riaggancio, ma Dusan Ristic è finalmente performante a 360° e David Moss, con una tripla, piazza la zampata del 20-14 con cui si chiude il 1° quarto. I padroni di casa restano saldamente in controllo del match, difendendo tutto sommato bene e dimostrando di essere un gruppo unito, per rispedire al mittente le numerose critiche piovute (in settimana, ma non solo). In chiusura di 1° tempo la squadra di Antivari si rifà però sotto, trascinata dalle giocate di Jacob Pullen e dalle triple di Kenny Gabriel. Al 20’ la Germani è comunque ancora avanti (41-38), con un T.J. Cline spesso e volentieri perno dell’azione offensiva e nonostante un pizzico di sfortuna in tante soluzioni offensive, ben costruite ma non capitalizzate.

Brescia inaugura la ripresa con 2 bombe in fila e sembra saldamente in controllo del match, con Kenny Chery finalmente responsabilizzato, non solo al tiro ma anche in cabina di regia (49-41 al 23’). Nel momento in cui la squadra di coach Esposito sembra poter dare il colpo definitivo agli avversari, il Mornar Bar realizza uno 0-13 che mina le certezze dei padroni di casa, facendo riaffiorare gli incubi dell’incapacità di arrestare i parziali avversari (51-56 al 29’). Il finale di 3° quarto è però quasi speculare all’inizio: Burns piazza una grande tripla, Chery conquista 3 liberi per uno sciocco fallo (il 4° personale) di Isaiah Whitehead e fa 3/3 per il 57-56 con cui si chiude la frazione. L’equilibrio sembra nuovamente spezzarsi, a favore di un predominio bresciano, in apertura di ultimo periodo. 8-1 firmato (soprattutto) Burns e Chery e nuovo +8 (65-57 al 33’ di gara). La sfida sembra ormai indirizzata, ma gli ospiti hanno ancora qualche cartuccia da sparare. O meglio, le ha Whitehead. Prima la bomba del 75-71 (al 38’) che costringe coach Esposito al timeout. Poi la penetrazione, complice una difesa biancoblu molto rivedibile, per il 75 pari a pochi secondi dal termine. Il resto è ormai storia. Burns si vede convalidare un canestro per stoppata irregolare di un avversario, ma la terna arbitrale non è convinta. L’Instant Replay System mette tutti d’accordo. C'è tuttavia ancora una difesa da fare, perché mancano 11 secondi alla sirena. Chery prende allora in consegna il go-to-guy avversario, Whitehead: quest’ultimo, prova a ubriacarlo col ball-handling e spara la bomba. Primo ferro e festa bresciana che può cominciare sul parquet di casa. Adesso, in ottica Top-16, diventa capitale la sfida di venerdì prossimo (20 novembre) contro un Buducnost che oggi ha incassato un 66-90 molto pesante (e a domicilio) dall’Unicaja Malaga. Chery MVP (20 punti e 6/12 dal campo), ma ottima prova anche di Burns (9 e 6 rimbalzi) e finalmente positivo Ristic, il quale sfiora la doppia-doppia (8+10) grazie a un grandissimo lavoro a rimbalzo offensivo.

Brescia : Cline 4, Vitali 2, Parrillo, Chery 20, Bortolani 6, Ristic 8, Crawford 15, Burns 9, Kalinoski 2, Moss 5, Sacchetti 6, Ancellotti n.e. All. Esposito.

: Cline 4, Vitali 2, Parrillo, Chery 20, Bortolani 6, Ristic 8, Crawford 15, Burns 9, Kalinoski 2, Moss 5, Sacchetti 6, Ancellotti n.e. All. Esposito. Bar: Pullen 20, Gabriel 13, Zivanovic n.e., Needham 6, Jeremic 2, Sehovic 6, Smith 7, Whitehead 14, Vujosevic n.e., Vranjes 7, Bjelica, Lukovic. All. Pavicevic.

