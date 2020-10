Amedeo Della Valle ha già messo una "X" sul Gran Canaria a poco più di un mese dall'inizio ufficiale della stagione . L'esterno della nazionale azzurra ha scelto di lasciare il club spagnolo per incomprensioni con il coach Porfirio Fisac e di firmare con la squadra montenegrina del Buducnost VOLI Podgorica . Della Valle chiude la sua carriera nell'arcipelago con 6 gare disputate, quattro in ACB e due in Eurocup.

Dopo un buon avvio di stagione (doppia cifra in quattro delle prime cinque uscite), l'ex-guardia di Reggiana e Olimpia Milano non è stato utilizzato in quattro delle ultime cinque partite e sguinzagliato soltanto nel garbage-time del match di campionato contro l'Estudiantes. A Podgorica, Della Valle prenderà il posto di Rashad Vaughn, appena rilasciato, e si troverà inserito in una squadra competitiva anche in Eurocup: la formazione montenegrina occupa infatti la vetta del Gruppo B (lo stesso della Germani Brescia) con un record di 3-1 in coabitazione con l'Unicaja Malaga.