Dopo aver avanzato una proposta di stop del campionato che sarà valutata nell'assemblea straordinaria di Lega di oggi, giovedì 29 ottobre, la Virtus Bologna si dice favorevole anche alla sospensione dell'Eurocup per fronteggiare la nuova crisi sanitaria che sta colpendo l'Europa. Luca Baraldi, CEO bianconero, pensa a uno stop delle attività per due-tre mesi con possibile ripresa nel 2021 ma con format differente e modificato per condensare il resto della stagione in un periodo di tempo minore. Ecco le sue parole, riportate dal Corriere dello Sport.

"Il virus sta circolando velocemente, abbiamo grandi difficoltà a muoverci in Italia, figuriamoci in Europa. Si dovrebbe fermare tutto e magari riprendere a gennaio o febbraio con format rivisti ad hoc. In primavera potremo circolare in Europa con maggiore facilità. Oggi molte squadre hanno positività tra i propri giocatori e questo falsa l'equità competitiva. È un discorso che vale per le coppe europee ma anche per il campionato. Abbiamo giocato la nostra ultima partita in Belgio, un Paese che è in lockdown. Nostro malgrado, una situazione di pericolo".

Trento e Venezia in disaccordo: "Continuiamo così"

L'Eurocup è il principale obiettivo della Virtus: l'arrivo in finale garantirebbe infatti la qualificazione alla prossima stagione di Eurolega senza necessità di una wild-card. Bologna ha chiuso il girone d'andata con un record perfetto (5-0) in vetta al Gruppo C, che ha visto il regolare svolgimento di tutte e 15 le gare programmate finora, così come il Gruppo B, che coinvolge la Germani Brescia. I rinvii hanno invece interessato il Gruppo A, di Venezia (due gare), e il Gruppo D, di Trento, con quattro gare, compreso l'intero ultimo turno anche a causa delle cinque positività al coronavirus riscontrate all'interno della squadra italiana, impossibilitata a partire per la trasferta di Gran Canaria.

A differenza di Bologna, Venezia e Trento, direttamente interessate dal problema dei rinvii, si sono dette intenzionate a proseguire la stagione nonostante le difficoltà. "Fermarsi non è una soluzione - ha dichiarato Salvatore Trainotti, gm di Trento -. Meglio continuare così e, se tra un mese il numero delle gare spostate sarà diventato eccessivo, ci porremo qualche domanda in più". Convinto anche Federico Casarin, presidente della Reyer Venezia: "Cerchiamo di ottemperare a tutte le normative e regole per mantenere le migliori condizioni per gli atleti e per tutti coloro che frequentano la bolla del Taliercio. Vogliamo giocare in sicurezza e ci fidiamo di Eurocup".

