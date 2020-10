A cura di Davide Fumagalli. La trasferta era complicata alla vigilia, ma per come si era messa ad un certo punto la partita, resta un pizzico di rammarico per la Germani Brescia che perde 86-69 contro l'Unicaja Malaga al Martin Carpena nel Round 4 del gruppo B di Eurocup. Per la Leonessa è il terzo ko, tutti in trasferta dopo quelli contro Buducnost e Mornar Bar; per gli andalusi è invece la terza vittoria e c'è il primato nel girone con il Budcnost. La squadra di Enzo Esposito può mangiarsi le mani perchè nel primo tempo era finita a -18 (38-20), poi con un parziale di 24-3 aveva ribaltato il match e si era ritrovata a +4 nel terzo periodo (45-49), ma nell'ultimo quarto la benzina è finita e Malaga, trascinata da Brizuela, ha scavato il solco decisivo. Purtroppo la Germani paga le troppe palle perse, 19, e non sfrutta a dovere la superiorità a rimbalzo (35 a 27): Kenny Chery è il migliore con 18 punti, Crawford ne aggiunge 14, sono 12 quelli di Ristic mentre Luca Vitali chiude con 7 rimbalzi, 8 assist, 4 punti e 0 perse. Per l'Unicaja spiccano Brizuela, 17 punti ed MVP del match, e Alonso, 15.