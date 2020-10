Umana Reyer Venezia - Bahçesehir 88-82 d1ts

A cura di Davide Fumagalli. L'Umana Reyer deve soffrire pù del previsto ma alla fine riesce a piegare la resistenza di un ottimo Bahçesehir nel Round 5 del gruppo A di Eurocup: Venezia la spunta 88-82 dopo un tempo supplementare e bissa il successo di domenica contro Sassari, soprattutto si rialza in coppa dopo i due scivoloni esterni di Belgrado col Partizan e con la Joventud Badalona. La formazione turca, alla prima partita in assoluto in Italia, sfiora l'impresa ma alla fine è costretta a rimandare ancora una volta la prima vittoria europea della stagione: non bastano i 22 punti dell'ex senese Erick Green e i 19 con 6 assist del messicano Perez. Per la Reyer, senza Daye, ci sono 15 punti e 9 rimbalzi di Bramos, 14 a testa per Fotu e Stone (tutti nel primo tempo per l'americano), e 11 di Watt: serata complicata al tiro per i lagunari che chiudono con un disastroso 11 su 45 da tre (più tentativi dall'arco che da due, 38) e con un pessimo 11 su 21 ai liberi, mentre è determinante la lotta a rimbalzo, coi padroni di casa che la vincono 48-38, soprattutto conquistano ben 18 carambole offensive.

De Nicolao con la tripla del "ciaone": vince la Reyer

In un Taliercio deserto l'avvio di gara di Venezia è difficile, il Bahçesehir vola sul 15-4 con le bombe di Green, poi però Bramos e Stone svegliano la Reyer, arriva la rimonta e proprio Stone realizza sulla sirena il canestro del -3, 23-20. Nel secondo quarto la squadra di De Raffaele cambia finalmente marcia, Chappell segna il sorpasso sul 33-32 (primo vantaggio Umana) e arriva un break di 16-2 che porta i padroni di casa fino al +8 sul 42-34. All'intervallo è 42-36 con 14 punti di un travolgente Stone. Nella ripresa l'inerzia resta alla Reyer che parte forte e arriva fino al massimo vantaggio di +15, 53-38. Lo strappo sembra quello buono ma i turchi non ci stanno, si affidano ad Akpinar e a Perez, e risalgono fino al -4 (55-51). Lì Venezia replica con le triple di Mazzola e Bramos e torna a +9 ma il Bahçesehir chiude il terzo periodo sul -6 per la bomba sulla sirena di Green (66-60) e poi nel quarto quarto risale del tutto la china.

Infatti l'Umana perde smalto in attacco, spara a salve dall'arco e non bastano le iniziative da vicino di Watt per tenere lontano i turchi che, viceversa, si affidano alle "zingarate" di Perez e all'atletismo dell'ex Reggio Emilia Owens per impattare sul 76-76. Poco dopo, sul 78-76 Fotu sbaglia due liberi, Perez invece va fino in fondo e pareggia sul 78-78. Negli ultimi 33" prima Green e poi Tonut sbagliano, e così è overtime. Nel prolungamento Venezia scappa subito sul +5 con un canestro a rimbalzo di Fotu e un altro di Watt, poi sull'85-82 è De Nicolao a chiudere la sfida con la tripla, l'unica della sua gara, per il definitivo 88-82.

Stone guida Venezia nel primo tempo, 14 punti

Una maratona che certamente resterà nelle gambe e nella testa dell'Umana Reyer in vista dei prossimi impegni, molto complicati: domenica alle 17 al Taliercio arriva la Virtus Bologna (Serie A) mentre settimana prossima, martedì 4 novembre alle 17, ci sarà la temibile trasferta in Russia con l'Unics Kazan (Eurocup).

Umana Reyer Venezia : Casarin 1, Stone 14, Bramos 15, Tonut 7, De Nicolao 3, Vidmar 2, Chappell 10, Mazzola 9, D'Ercole ne, Cerella 2, Fotu 14, Watt 11. All. De Raffaele.

: Casarin 1, Stone 14, Bramos 15, Tonut 7, De Nicolao 3, Vidmar 2, Chappell 10, Mazzola 9, D'Ercole ne, Cerella 2, Fotu 14, Watt 11. All. De Raffaele. Bahçesehir: Jones 5, Perez 19, Akinar 9, Ozder 7, Oncel 2, Green 22, Kilicli 2, Yildizli 6, Akyazili ne, Owens 8, Aldridge, Yilmaz 2. All. Aktas.

Germani Brescia - Levallois Metropolitans 70-75

A cura di Daniele Fantini. Una doccia ghiacciata scompagina la tavola che sembrava già apparecchiata per riaprire la lotta per le Top 16: Brescia insacca un parzialone tremendo di 0-15 negli ultimi quattro minuti (da 68-59 a 68-74), vede andare in fumo un margine di dieci lunghezze costruito in maniera faticosa a cavallo dei due periodi finali e incassa la terza sconfitta consecutiva in Eurocup, la quarta in un girone d'andata chiuso sul fondo del Gruppo B in compagnia dei tedeschi del Ratiopharm Ulm (1-4). La soglia d'ingresso per le Top 16, tenuta in coabitazione dallo stesso Metropolitans e dalle squadre montenegrine del Buducnost e Mornar Bar (3-2), dista ora due vittorie, e servirà un girone di ritorno perfetto per bissare lo storico traguardo della scorsa stagione.

Il mattatore di serata è Rob Gray (16 punti, 5/8 da due, 1/2 da tre), folletto dagli spiccati istinti offensivi capace di far saltare in banco con 10 punti quasi consecutivi nel finale di un quarto periodo da incubo per la formazione di coach Esposito, tradito da una serie di scelte scellerate di Kenny Chery (10 punti e 10 assist ma anche 0/6 dall'arco e tre palle perse con enormi difficoltà nella gestione dei possessi decisivi) e da percentuali di squadra irrisorie nel tiro pesante (2/17, 12%). Il crollo nel quarto periodo ricalca in maniera sinistra un copione già visto nelle precedenti sconfitte contro Buducnost e Malaga: pesano sicuramente l'assenza di Tyler Kalinoski (ancora positivo al coronavirus) e la scarsa benzina nelle gambe di TJ Cline (peraltro decisivo nel forgiare il break con cui Brescia allunga alla fine del terzo quarto con una serie di grandi giocate su entrambi i lati del campo), ma nel complesso emerge una squadra con poca fluidità offensiva e grosse carenze psicologiche che incidono sulla compattezza del gruppo nei momenti di massima pressione.

TJ Cline rifila una stoppata con dedica a Sako

Dusan Ristic è top-scorer con 14 punti e 7 rimbalzi: le sue giocate di tecnica in vernice tengono viva Brescia per larghi tratti dei primi tre quarti, ma, sul lungo periodo, perde il duello fisico ed energetico con Vitalis Chikoko (13 punti, 6 rimbalzi), centro di sostanza passato anche per l'Italia con la canotta di Reggio Emilia. Drew Crawford segue a quota 13 senza mai riuscire ad azzannare veramente la difesa avversaria, specialmente nel quarto periodo, mentre Luca Vitali ne aggiunge 11, forse un po' troppo dimenticato nel finale quando la regia di Chery tende a deragliare in maniera palese.

Brescia tornerà in campo martedì 3 novembre ospitando il Buducnost VOLI Podgorica (ore 20.30, LIVE-Streaming su Eurosport Player): la squadra montenegrina si è appena rinforzata sul perimetro aggiungendo Amedeo Della Valle, che ha interrotto dopo poche settimane la sua esperienza a Gran Canaria.

Brescia : Chery 10, Bortolani, Crawford 13, Sacchetti 4, Ristic 14; Cline 5, Vitali 11, Parrillo, Burns 8, Moss 5, Ancellotti. N.e.: Bertini. All.: Esposito.

: Chery 10, Bortolani, Crawford 13, Sacchetti 4, Ristic 14; Cline 5, Vitali 11, Parrillo, Burns 8, Moss 5, Ancellotti. N.e.: Bertini. All.: Esposito. Metropolitans: B. Brown 10, Konate 5, Pinault 2, Ginat 2, Chikoko 13; Michineau 3, Roos 2, Sako 8, A. Brown 14, Gray 16. All.: Giffa.

