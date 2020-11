All'interno del filotto di 6 vittorie con cui la Virtus Segafredo Bologna ha già conquistato il pass per le Top 16 di Eurocup , Milos Teodosic è stato straordinario. A 33 anni di età , il playmaker serbo è andato sempre in doppia cifra realizzativa e viaggia a medie statistiche scintillanti, ancora più alte di quelle già ottime della scorsa stagione, dove si era subito assestato come una delle forze più travolgenti dell'Eurocup: 19.4 punti (+1.6 rispetto al 2018-19), 7.4 assist (+1.9), 66.7% nel tiro da due (+5.7%) e 41.2% da tre (+0.6%). I numeri sono nettamente superiori anche a quelli registrati in campionato (+4.7 punti, +1.0 assist, +15.5% nel tiro da due, +3.9% nel tiro da tre), a dimostrazione dell'importanza del palcoscenico internazionale e dell'enorme volontà del giocatore e della società di raggiungere il grande obiettivo delle finali di Eurocup per guadagnare l'accesso alla prossima annata di Eurolega.

Nell'ultima partita di coppa, il big-match vinto per 89-83 sul Lokomotiv Kuban, decisivo per la lotta per la prima piazza del Gruppo C, Teodosic ha generato 40 punti per la sua Virtus, realizzandone direttamente 29 (career-high in Eurocup, qui sotto i suoi highlights) e aggiungendone altri 11 da assist per i compagni. Diciotto di quei 29 punti sono arrivati direttamente da giocate in pick'n'roll, situazioni in cui Teodosic è, secondo i dati raccolti dal sito di Eurocup, primo per efficienza nell'intero torneo, con 1.2 punti segnati e 1.45 punti assistiti per possesso. Teodosic è sempre stato un artista nelle letture sul pick'n'roll, e l'importanza sempre più crescente di queste situazioni come scintilla per innescare le azioni offensive (il 43% degli attacchi in Eurocup sono generati da un pick'n'roll) lo porta a occupare le posizioni di élite tra i playmaker del torneo.