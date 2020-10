Basket

Eurocup, Highlights: Badalona-Reyer Venezia 92-78

L'Umana Reyer Venezia soffre la seconda sconfitta consecutiva in Eurocup cadendo 92-78 nella trasferta spagnola di Badalona. Non bastano i 13 punti a testa per Andrea De Nicolao e Stefano Tonut e i 12 con 7 rimbalzi di Mitchell Watt.

