Basket

Eurocup, Highlights: Dolomiti Energia Trento-Herbalife Gran Canaria 56-67

La Dolomiti Energia Trento incassa la quarta sconfitta in Eurocup e resta al terzo posto nel Gruppo D con un record di 6-4, qualificandosi comunque per le Top 16. Gary Browne guida la squadra di coach Brienza con 12 punti, seguito dai 9 di Jacorey Williams. Per Gran Canaria, leader del girone (8-2), ci sono 18 punti per AJ Slaughter e 13 per Javier Beiran.

00:03:08, 2 Visualizzazioni, 2 ore fa