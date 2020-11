Basket

Eurocup, Highlights: Ulm-Brescia 88-76

La Germani Brescia incassa la quinta sconfitta in 6 gare di Eurocup e resta sul fondo del Gruppo B vedendo allontanarsi sempre più la possibilità di passaggio alle Top 16. Dylan Osetkowski gioca una partita straordinaria realizzando 32 punti in 29 minuti, a Brescia non servono i 15 punti di Kenny Chery e i 12 di Giordano Bortolani (career-high in Eurocup).

